Британия после Brexit будет поддерживать санкционную политику Евросоюза

Великобритания после Brexit будет поддерживать санкционную политику ЕС, координировать с Европой внешнеполитические шаги, а также участвовать в обеспечении европейской безопасности, сообщил источник в британском правительстве.

По словам собеседника агентства, во вторник после полудня британское правительство опубликует внешнеполитическую стратегию, которой будет следовать после выхода из Евросоюза.

"Британия предложит свой вклад в проведение военных операций ЕС, будет сотрудничать в сфере применения санкций и во внешней политике. Все это является частью программы тесного партнерства в области безопасности после Brexit. Об этом правительство и заявит сегодня. При подтверждаемых Британией обязательствах в обеспечении европейской безопасности, документ о будущем партнерстве подает сигналы о намерении британского правительства тесно сотрудничать с ЕС перед лицом растущих глобальных угроз", - поделился источник.

В настоящее время, сообщил собеседник, уровень сотрудничества в обороне и безопасности между Британией и ЕС и так высок. Однако новая стратегия должна стать основой "нового партнерства, которое должно… отражать наши взаимные интересы и ценности – поддержание демократии и защиту мира в Европе и мире".

"Стратегия проясняет, что Британия намерена использовать свои возможности, активы и влияние для борьбы с вызовами, стоящими перед континентом, в том числе нелегальной миграцией, терроризмом, кибератаками и угрозами, исходящими от других государств", - сказал агентства.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Согласно правилам 50-й статьи Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания покинет состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.

По данным британского правительства, Соединенное Королевство располагает самым большим оборонным бюджетом в Европе и единственной европейской страной, которая выполняет требование НАТО о выделении 2% ВВП на оборону, из которых 20% выделяются на оснащение вооруженных сил, а также требование ООН о выделении 0,7% от валового национального продукта на программы международного развития.