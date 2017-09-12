Последнее обновление: 12.09.2017 18:00

Германия заморозила все крупные поставки вооружения Турции

Германия заморозила «почти все» поставки оружия Турции. Об этом во время форума, организованного газетой Handelsblatt, заявил глава министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«Мы приостановили все крупные запросы [об экспорте оружия], которые нам направила Турция», — сообщил он, добавив, что их «на самом деле не так уж мало».

Берлин, как пояснил глава ведомства, будет вынужден отправить союзнику по НАТО оружие, если это потребуется. Однако в настоящий момент это невозможно, уточнил Габриэль. «Почти весь экспорт оружия в Турцию был заморожен», — заметил он, подчеркнув однако, что сотрудничество Берлина и Анкары продолжается только по «нескольким экспортным товарам».

В частности, по словам министра, это касается тех сделок, в которых ФРГ вовлечена в международные схемы, или же договоров, в которых прямо не затрагивается оружие, например, поставка «невооруженных грузовиков», цитирует Габриэля немецкое издание RP-Online.

С начала года правительство Германии, как напоминает, в свою очередь, Der Standard, одобрило экспорт вооружения в Турцию общей стоимостью более €25 млн. Теперь, согласно заявлению главы МИД ФРГ о заморозке «почти всего экспорта» эта сумма, как замечает издание, могла «существенно снизиться».

По состоянию на конец августа было выпущено 99 лицензий на экспорт вооружения общей стоимостью €25,36 млн, уточняет Der Standard со ссылкой на данные Министерства экономики Германии. С января по август 2016 года, как напоминает издание, властями ФРГ было выдано 158 разрешений на экспорт оружия общей стоимостью €69,32 млн.

Отношения между Анкарой и Берлином ухудшились после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал совершать попытки подавить политических оппонентов после неудачного государственного переворота в прошлом году. Евросоюз тогда раскритиковал реакцию турецких властей на попытку свергнуть Эрдогана и массовые аресты. Подготовка к вступлению Турции в ЕС в этот период была приостановлена.

Германию турецкий лидер, в свою очередь, обвинил в том, что она укрывает участников неудавшегося госпереворота, курдских боевиков и террористов.

Помимо этого, на отношения Берлина и Анкары сильно повлиял арест ряда немецких граждан в Турции. Среди них, в частности, ​был турецко-немецкий журналист Дениз Юцель, а также стамбульский корреспондент газеты Die Welt, которого задержали в конце февраля по обвинению в пропаганде терроризма.

Этот кризис в германо-турецких отношениях в итоге привел к тому, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телевизионных дебатов накануне федеральных выборов в Германии заявила, что она попытается положить конец переговорам о членстве Турции в Евросоюзе.

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