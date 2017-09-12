Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР

Совет безопасности ООН единогласно одобрил разработанную ранее США резолюцию о введении новых санкций в отношении Северной Кореи, сообщает CNN. Этот ответный шаг, как напоминает телеканал, был принял спустя неделю после того, как КНДР провела «шестое», «наиболее крупное» ядерное испытание.

Как уточнил изданию знакомый с разработкой документа неназванный представитель США, новая резолюция рассчитана на «достижение шести основных целей». В частности, документ, по его данным, должен ограничить импорт нефти в Северную Корею, запретить экспорт из страны текстильной продукции, прекратить дополнительные контракты КНДР с иностранными рабочими, пресечь контрабанду, остановить совместные проекты Пхеньяна с другими странами, а также внести в санкционный список северокорейские органы власти.​

Ранее, 11 сентября, Вашингтон, как напоминает CNN предлагал более жесткий проект резолюции. В нем, по информации телеканала, содержался призыв к полному запрету на экспорт нефти в Северную Корею и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына и представителей Рабочей партии и правительства Северной Кореи. Однако позже в тот же день США представили еще один проект этого документа, отмечает CNN.

Соединенные Штаты, как заявила после принятия нового пакета санкций, постпред США в ООН Никки Хейли, «не ищут войны с Северной Кореей». Пхеньян, как добавила дипломат, по ее мнению, «еще не прошел точку невозврата».

«Если он (Пхеньян) согласится прекратить свою ядерную программу, он сможет вернуть свое будущее», — добавила она, отметив, что, если КНДР «докажет, что она может жить в мире, мир будет жить в мире с ней» (цитата по Reuters).

По данным Агентства по содействию торговле в Корее, как замечает Reuters, экспорт текстильной продукции по объемам был вторым в Северной Кореи после экспорта угля и других полезных ископаемых. В 2016 году Пхеньян, как пишет агентство, экспортировал текстиль на общую сумму $752 млн. Почти 80% этого экспорта отправились Китай, уточняет Reuters.

Также ежегодно Северная Корея, по данным неназванного собеседника агентства, импортирует «около 4,5 млн баррелей нефтепродуктов и 4 млн баррелей сырой нефти». Наибольшую часть этой продукции в страну поставляет Китай.

Теперь же, согласно принятому в Совбезе документу, на поставки нефтепродуктов в Северную Корею будут введены ограничения. Помимо этого, вводится лимит на поставки КНДР сырой нефти — эти объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Также, как следует из новой резолюции, Пхеньян не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости.​

Ранее, 3 сентября, Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Взрыв спровоцировал подземные толчки магнитудой около 6, которые зафиксировали сейсмические станции США, России, Китая, Южной Кореи и Японии. Президент США Дональд Трамп на это заявил, что готов использовать в отношении КНДР ядерное оружие. Минфин США, в свою очередь, призвал «экономически отрезать» Пхеньян от внешнего мира.