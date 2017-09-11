Через 7 лет больше половины интерфейсов будут без экрана - исследование

В скором будущем экраны перестанут быть основным способом взаимодействия пользователя с устройством, пишет Hightech.fm со ссылкой на доклад Accenture "Технологические тренды 2017".

По мнению авторов доклада, через 5 лет более половины пользователей будут выбирать сервис на основании ИИ, а не бренда, через 7 лет более половины интерфейсов будут без экрана и будут интегрированы в выполнение ежедневных задач, а через 10 лет цифровые помощники распространятся настолько, что дадут возможность компаниям эффективно выполнять свои задачи 24 часа в сутки 7 дней в неделю без выходных и отпусков, работая в фоновом режиме.

Прогнозы Accenture основаны на исследовании 5400 директоров компаний со всего мира. 79% из них согласны с тем, что ИИ поможет ускорить внедрение новых технологий в их организациях. 85% намерены инвестировать в связанные с ИИ технологии в ближайшие 3 года.