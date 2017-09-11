Google начнет продавать в Японии смарт-спикеры

Американский гигант Google с начала октября начнет продавать свои смарт-спикеры на японском рынке.

Эти смарт-колонки оснащены искусственным интеллектом и отвечают на голосовые команды, давая возможность пользователям слушать музыку или новости и контролировать электронные устройства, сообщаетNHK.

Многие в США уже пользуются смарт-спикерами, сделанными в числе других компаний Google и Amazon.

Google стал продавать свою версию Google Home в ноябре прошлого года. Компания добавляет к нему объяснения на японском языке.

Ожидается, что такой шаг этого лидера рынка приведет к росту популярности смарт-спикеров в качестве центров управления для всех видов электробытового оборудования.