Последнее обновление: 11.09.2017 17:50

Google начнет продавать в Японии смарт-спикеры

Американский гигант Google с начала октября начнет продавать свои смарт-спикеры на японском рынке.

Эти смарт-колонки оснащены искусственным интеллектом и отвечают на голосовые команды, давая возможность пользователям слушать музыку или новости и контролировать электронные устройства, сообщаетNHK.

Многие в США уже пользуются смарт-спикерами, сделанными в числе других компаний Google и Amazon.

Google стал продавать свою версию Google Home в ноябре прошлого года. Компания добавляет к нему объяснения на японском языке.

Ожидается, что такой шаг этого лидера рынка приведет к росту популярности смарт-спикеров в качестве центров управления для всех видов электробытового оборудования.

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