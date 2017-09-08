Последнее обновление: 08.09.2017 17:00

Китайская CEFC выкупила 14,2% акций Роснефти у консорциума Катара и Glencore

Консорциум катарского госфонда QIA и трейдер Glencore продал китайской CEFC (Хуасинь) 14,2 процента акций Роснефти из-за роста кредитной нагрузки на фоне девальвации доллара по отношению к евро, сказал глава Роснефти Игорь Сечин гостелеканалу Россия 24.

“В последнее время волатильность на финансовых рынках привела к серьезной девальвации доллара по отношению к евро и расходы на обслуживание этого кредита стали достаточно серьезными. В этой связи консорциум в составе катарского инвестфонда и Glencore решил найти дополнительного партнера, для того чтобы обеспечить прямое владение этими акциями без кредитной нагрузки. Таким партнером как раз и стала корпорация Хуасинь”, - сказал Сечин.

В августе Reuters сообщил, что итальянский банк Intesa Sanpaolo столкнулся с проблемами при синдикации кредита, выданного сырьевому трейдеру Glencore и суверенному фонду Катара для финансирования покупки доли в Роснефти, из-за новых санкций США против России.

Итальянский банк Intesa Sanpaolo предоставил консорциуму кредит размером 5,2 миллиарда евро на покупку 19,5 процента крупнейшей нефтяной компании России, сообщал ранее представитель банка.

Россия в начале декабря объявила о продаже консорциуму швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара 19,5 процента акций Роснефти за 10,5 миллиарда евро.

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