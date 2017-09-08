Лукашенко полетит в Индию

Лукашенко 11-12 сентября совершит официальный визит в Индию, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Лукашенко проведет переговоры с президентом Рамом Натхом Ковиндом и премьер-министром Нарендрой Моди.

"Будет обсуждаться развитие белорусско-индийского сотрудничества, главным образом в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме. На переговорах планируется обсудить и взаимодействие Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новые возможности для инвестиционного сотрудничества. Стороны также обменяются взглядами по актуальным вопросам международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Одновременно с визитом Лукашенко в Нью-Дели состоится Индийско-белорусский бизнес-форум, на котором пройдут переговоры между представителями деловых кругов.