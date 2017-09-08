Последнее обновление: 08.09.2017 12:18

Туристов предупреждают о вспышке сибирской язвы в Италии

Роспотребнадзор опубликовал предупреждение о вспышке сибирской язвы в Италии, в районе Рима.

"... по информации Института экспериментальной зоопрофилактики Тосканы и Лацио (IZSLT, Италия) от 28 августа текущего года, ветеринарной инспекцией в регионе Рима было лабораторно подтверждено наличие сибирской язвы у 4-х погибших коров. Согласно многолетним наблюдениям эпидемиологической службы IZSLT, данный регион является эндемичным для сибирской язвы, однако случаи заболевания крупного рогатого скота – явление спорадическое, благодаря проводящейся с 1950 года профилактической вакцинации. Специалисты полагают, что возникновению вспышки могла способствовать необычно длительная засуха", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее (26 августа 2017 года) Министерство сельского хозяйства Италии уведомило Всемирную организацию защиты животных (ВОЗЖ) о 9-ти случаях гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы в регионах городов Лацио, Рим и Рокко ди Папа. Национальная лаборатория IZSLT (Фоджиа) официально подтвердила этот диагноз.

Все трупы животных были уничтожены, властями продолжается проведение мероприятий.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

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