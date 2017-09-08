Конституционный суд "заморозил" закон о референдуме в Каталонии

Конституционный суд (КС) Испании приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона о референдуме по вопросу о независимости этого автономного сообщества.

Как сообщило испанское агентство EFE, суд принял к рассмотрению четыре апелляции, поданные правительством Испании и ставящие под вопрос правомочность законов, регулирующих порядок отделения этого региона от остальной части страны.

Официальный Мадрид настаивает, что документ, принятый 6 сентября каталонским парламентом, нарушает конституцию. В качестве аргумента власти приводят судебный вердикт от 2015 года о недопустимости каких-либо действий, подрывающих единство государства.

Действие закона о референдуме будет "заморожено" до тех пор, пока КС не вынесет вердикт по апелляциям испанских властей.

Между тем парламент Каталонии в ночь на пятницу, 8 сентября, одобрил закон "О юридическом переходе". Как сообщается на сайте испанской газеты El Pais, за принятие документа высказался 71 депутат, против - 10. Закон, призванный выполнять функции временной конституции, вступит в силу лишь в случае победы на референдуме сторонников независимости Каталонии. Накануне каталонский парламент принял закон о референдуме по отделению этого региона от Испании, проведение которого намечено на 1 октября.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой Брей, в частности, уже потребовал привлечь к уголовной ответственности - за "узурпацию власти и неподчинение предыдущим судебным решениям" - председателя каталонского парламента Карме Форкаделла и четырех членов президиума парламента. Депутатам, инициировавшим принятие сепаратистских законов, могут грозить длительные тюремные сроки и крупные денежные штрафы.

Правительство Каталонии намеревается провести референдум о независимости Каталонии 1 октября. Жителям региона предстоит ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

В начале июля в демонстрациях в поддержку независимости Каталонии приняли участие до 50 тысяч человек.