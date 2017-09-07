Последнее обновление: 07.09.2017 18:50

Министров обороны стран ЕС обучили реагированию на кибератаки

Первые учения для министров обороны стран ЕС по реагированию на кибератаки прошли в четверг, 7 сентября, в Таллине.

В ходе тренировочного занятия была смоделирована атака на компьютерные системы военного штаба Евросоюза в Риме. Целью учений было показать различные варианты действий в подобной ситуации и подчеркнуть значение этой темы.

По словам главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, это были "явно увлекательные учения", которые продемонстрировали важность координации действий внутри ЕС.

Фон дер Ляйен указала также на отличие кабератак от нападений с применением традиционного оружия: "Противника крайне сложно идентифицировать. Нападение проходит тихо, незаметно, но вся его мощь ощущается, когда проявляется его полное воздействие".

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование