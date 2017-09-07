Минфин США подготовил указ о санкциях против стран, которые торгуют с КНДР

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что подготовил исполнительный указ для представления президенту Дональду Трампу, который предусматривает санкции против стран, торгующих с Северной Кореей. Об этом сообщает The Hill.

"Если мы не получим эти дополнительные санкции в ООН, то, как я уже говорил на выходных, я подготовил исполнительный указ, который уже готов для представления президенту и позволит прекратить торговлю и ввести санкции против всех, кто занимается торговлей с Северной Кореей", - сказал Мнучин журналистам.

Он также добавил, что "вполне очевидно, что сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы в ООН ввели дополнительные санкции".

Напомним, накануне Соединенные Штаты Америки подготовили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов ее правительства и лидера Ким Чен Ына.

Ранее во время заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель США в этой международной организации Никки Хейли заявила, что любая торговля с Северной Кореей будет рассматриваться США как помощь незаконным ядерным стремлением Пхеньяна.