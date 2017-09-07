Ураган "Ирма" разрушил нидерландский аэропорт на острове Сен-Мартен

Нидерландский аэропорт на острове Сен-Мартен в Карибском море разрушен в результате урагана "Ирма", французский аэропорт на севере острова работает, сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Колон.

Остров Сен-Мартен одновременно входит в состав двух государств: северная часть острова является заморской территорией Франции, южная – представляет собой самоуправляемое государство со значительной автономией Королевства Нидерландов.

На острове Сен-Мартен находятся два аэропорта. Международный аэропорт Принцессы Юлианы — один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона, расположен в голландской части острова. Аэропорт входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Во французской части острова также есть небольшой аэропорт, через который осуществляются рейсы между заморскими территориями Франции – Гваделупой, Мартиникой и Сен-Бартельми.

"Нидерландский аэропорт острова разрушен, но на севере острова французский аэропорт работает", — заявил министр в эфире радиостанции France Info. Он добавил, что французские власти в четверг утром начнут направлять на пострадавший остров "необходимые средства" для ликвидации последствий стихии.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры. Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали по меньшей мере восемь человек, еще 23 человека получили ранения.

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартельми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы – заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников. По информации СМИ, владельцами недвижимости на французских островах в Карибском море являются, в частности, британский бизнесмен и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, российский миллиардер Роман Абрамович, другие бизнесмены, а также именитые актеры и певцы.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.