Порошенко предупреждает: РФ готовит наступательную войну континентального масштаба

Украина пока не видит никаких признаков готовности России отступить с Донбасса и уйти из Крыма, наоборот появляется все больше доказательств подготовки к наступательной войне континентального масштаба. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в четверг, 7 сентября, в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Нет пока никаких признаков, чтобы Москва готова была отступить из Донбасса или уйти из Крыма. А вот доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба - все больше. Как вот, например, - российско-белорусские учения "Запад-2017"... Хотя уместнее их было бы назвать "Антизапад". Естественно, что именно из-за этого, а не в силу каких-то других причин, мы и усилили контроль на всех участках государственной границы", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что под видом "стратегических командно-штабных учений" не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. "Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приблизились или приближаются к нашим границам... И никаких гарантий, что после завершения маневров это все вернется из Беларуси в Россию", - заметил глава государства.

В этом контексте он напомнил, что в 2014 году под прикрытием якобы обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи Россия развернула группировку для проведения спецоперации по захвату Крыма, а во второй половине июля 2008 года, когда проходили учения "Кавказ-2008", российские войска, которые привлекались к маневрам, вместо того, чтобы с полигонов вернуться в пункты постоянной дислокации, напали на Грузию.

Порошенко подчеркнул, что нынешние учения значительно более масштабные.

"Только представьте, даже контроль за железнодорожным движением на направлениях перебраски войск от акционерного общества "Российские железные дороги" передается управлению воинских соединений департамента транспортного обеспечения министерства обороны РФ. Очевидно, Кремль проверяет, насколько готовы к большой войне с Западом не только российские вооруженные силы, но все российское государство", - предположил глава государства.