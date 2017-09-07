Последнее обновление: 07.09.2017 12:38

Россия поставила в Беларусь шесть вертолетов Ми-8 и батарею "Тор-М2"

В этом году Беларусь получила от России шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб.

По его словам, сделано это в рамках военно-технического сотрудничества для наращивания единой региональной группировки войск. Поставка военной техники происходила в соответствии ранее подписанными контрактами.

Кроме того, Минобороны Беларуси подписало контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций "Противник-ГЕ".

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование