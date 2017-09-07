Россия поставила в Беларусь шесть вертолетов Ми-8 и батарею "Тор-М2"

В этом году Беларусь получила от России шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2". Об этом сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб.

По его словам, сделано это в рамках военно-технического сотрудничества для наращивания единой региональной группировки войск. Поставка военной техники происходила в соответствии ранее подписанными контрактами.

Кроме того, Минобороны Беларуси подписало контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций "Противник-ГЕ".