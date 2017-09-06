Более 250 ферм в ЕС остаются заблокированными из-за ситуации с фипронилом

Производство на более чем 250 фермах в Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции, Италии и Венгрии остается заблокированным из-за ситуации с фипронилом.

Накануне еврокомиссар по здравоохранению Витенис Андриукайтис сказал журналистам, что производство на сотнях ферм было заблокировано.

"Упомянутые заблокированные фермы находятся в странах ЕС: в Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции, Италии и Венгрии. Многие из них были разблокированы после выполнения юридических обязательств", - сказал представитель пресс-службы ЕК.

В Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах многих птицеводческих хозяйств фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое употребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, уже поступили на прилавки магазинов некоторых стран ЕС.

Риск человеческому здоровью низок, но последствия этой деятельности значительно повлияли на доверие потребителей, сказал накануне еврокомиссар по здравоохранению Витенис Андриукайтис. Поэтому ЕС необходимо получить полную картину произошедшего и гарантировать, что те, кто проводит такую нелегальную деятельность, найдены и привлечены к ответственности, отметил он.