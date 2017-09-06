В Австралии отрабатывают ядерную безопасность Тихоокеанского региона

В Австралийском Кэрнсе (штат Квинсленд) начались международные учения Pacific Protector 2017, направленные на предотвращение распространения оружия массового уничтожения, систем его доставки и сопутствующих материалов. Об этом сообщает ресс-служба Министерства обороны Австралии.

«Австралийское правительство с удовольствием будет сотрудничать с нашими региональными партнерами по Инициативе по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения, чтобы усилить нашу способность проводить и координировать операции по борьбе с распространением ОМУ. Торговая безопасность является жизненно важной проблемой в Индо-Тихоокеанском регионе, несмотря на то, что здесь сосредоточены основные торговые пути, центры перегрузки и постоянно растут объемы торговли мировыми ресурсами», - заявила министр обороны Австралии Марис Пейн.

Она подчеркнула, что Австралия берет на себя серьезную ответственность за обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Нужно смотреть дальше, чем ядерные и баллистические ракетные программы Северной Кореи, чтобы понять последствия неспособности мира предотвратить деятельность по распространению ОМУ. Провокационное и опасное поведение Пхеньяна служит лишь примером для усиления нашей ответственности в вопросах нераспространения», - сказала она

Участники учений надеются - Pacific Protector 2017 даст мощный сигнал тем, кто занимается распространением, что их деятельность контролируется, и что участники Инициативы готовы принимать меры для противодействия этой деятельности путем применения национального и международного права.

Участие в учениях примут 20 стран, включая Австралию, Канаду, Францию, Германию, Японию, Новую Зеландию, Республику Корею, Сингапур, Россию, Британию, Соединенные Штаты, Фиджи, Малайзию, Маршалловы острова, Монголию, Папуа Новую Гвинею, Филиппины, Таиланд, Вануату и Вьетнам. Индия будет принимать участие в роли наблюдателя.

В течение четырех дней участники будут задействованы в различных мероприятиях, в том числе академических занятиях и тактических занятиях на высшем уровне, учебной программе обмена тематическими материалами, проведении тренировок и демонстраций, которые будут способствовать обмену информацией, улучшат быстрое принятие решений и развертывание возможностей для проведения запретительных действий, что должно увеличить потенциал стран по противодействию распространению ОМУ в Индо-Тихоокеанском регионе.

В практической части учений примут участие австралийский фрегат ВМС, японский самолет P-3C Orion и судна полиции Квинсленда. Сценарий учений предусматривает отслеживание кораблей, подозреваемых в транспортировке материалов, связанных с оружием массового уничтожения.

Учения пройдут в рамках Инициативы по безопасности в борьбе с распространением ОМУ - международной программы, нацеленной усилить контроль над оборотом технологий, связанных с оружием массового уничтожения. Участниками программы являются 105 стран.