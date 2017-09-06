Последнее обновление: 06.09.2017 17:04

Состав системы ПВО стран СНГ при необходимости может быть увеличен

Состав объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ при необходимости может быть увеличен из-за новых угроз в мире, сообщил журналистам начальник главного штаба — первый заместитель главкома Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Имеющийся состав сил и средств является достаточным для успешного выполнения задач по ПВО, но при необходимости адекватного реагирования новым вызовам и угрозам он может быть увеличен решением совета министров обороны государств-участников СНГ", - сказал он.

Кураченко напомнил, что на сегодня в состав сил и средств объединенной системы ПВО входят 19 авиационных частей и 38 частей зенитных ракетных войск.

Также границы Союзного государства защищают 15 частей радиотехнических войск, девять бригад ПВО и три части радиоэлектронной борьбы.

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