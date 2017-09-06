Разрушительный ураган "Ирма" надвигается на Пуэрто-Рико, угрожает Флориде

Ураган “Ирма”, один из крупнейших тропических штормов последнего столетия, сформировавшихся в Атлантическом океане, двинулся в сторону Пуэрто-Рико и Виргинских островов и уже дал о себе знать в северной части Карибского бассейна сильными ветрами, волнами и дождем.

Эпицентр урагана, которому уже присвоена пятая категория, как ожидается, пройдет через северные Подветренные острова и восточную часть Пуэрто-Рико утром в среду, а к субботе окажется во Флориде, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами в Майами(NHC).

Ураган “Ирма”, который NHC назвал “потенциально катастрофическим”, придет на американскую территорию сразу после разрушительного шторма “Харви”, от последствий которого до сих пор приходят в себя Луизиана и Техас.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил чрезвычайную ситуацию во Флориде и на американских территориях Пуэрто-Рико и Виргинских островов, мобилизовав все ресурсы помощи при стихийных бедствиях во всех трех юрисдикциях перед приходом урагана, сообщил Белый дом.

Предупреждение о надвигающемся урагане NHC вынес для нескольких Подветренных островов, в том числе для Антигуа, Барбуда, Ангилья, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, а также для Британских и Американских Виргинских островов, Пуэрто-Рико и Доминиканской республики.

“Подготовка к защите жизни и имущества должна быть завершена в кратчайшие сроки”,- говорится в сообщении NHC. Центр также предупреждает, что “Ирма” принесет “опасные для жизни порывы ветра, штормовые волны и ливни” на указанные острова.

По информации NHC, “Ирма” станет одним из пяти сильнейших ураганов, сформировавшихся в Атлантике за последжние 80 лет и самым разрушительным атлантическим ураганом за пределами Карибского моря и Мексиканского залива за всю историю наблюдений центра.