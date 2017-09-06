Молдова разрешила своим военным ехать на Rapid Trident-2017 в Украину

Правительство Республики Молдова позволило военнослужащим Национальной армии принять участие в военных учениях Rapid Trident-2017, которые пройдут в Украине с 7 по 23 сентября. Соответствующее постановление было утверждено на состоявшемся в среду утром заседании правительства.

«Глава государства запретил молдавскому воинскому контингенту участвовать в учениях в Украине. Не могу понять, какими аргументами руководствовался президент для принятия такого решения. Не думаю, что кто-то заинтересован в том, чтобы у нас была слабая армия. Нам необходимо включить в повестку дня правительства отдельное постановление об участии молдавских военнослужащих в военных учениях на территории Украины», - заявил премьер Павел Филипп.

Глава молдавского правительства подчеркнул при этом, что финансовые средства для участия молдавских военнослужащих в международных учениях за пределами страны предоставлены внешними партнерами.

Накануне президент Молдовы Игорь Додон запретил военнослужащим Национальной армии принимать и участие в военных учениях в Украине.

Ранее президент запретил молдавским военнослужащим участвовать в международных учениях, которые проводились на территории военного полигона Смырдан в Румынии.

По данным Министерства обороны Молдовы, в военных учениях в Украине примут участие 57 молдавских военнослужащих.

Молдавские военнослужащие постоянно, начиная с 1996 года, принимают участие в учениях Rapid Trident.