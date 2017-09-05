Путин пригрозил выслать еще 155 американских дипломатов

Спираль взаимных дипломатических санкций между Кремлем и Вашингтоном продолжает закручиваться, суля бесконечный обмен ответными мерами в духе пика холодной войны.

В ответ на решение США закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне Россия рассматривает возможность новой высылки американских дипломатов. Об этом во вторник на пресс-конференции саммита БРИКС в Сяньмэне заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, сокращение числа сотрудников американской дипмиссии в России на 755 человек, в результате которого США прекратили выдачу виз россиянам в регионах, не учитывает разницу в количестве дипломатов, работающих при ООН.

"Мы договорились с партнерами, что количество сотрудников посольств в России и США должно быть паритетным В эти 455 дипломатических работников (оставшихся в России) мы включили - условно включили - и 155 человек, работающих при ООН... Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155", - объяснил Путин.

Он добавил, что Кремль оставляет за собой право "принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве". "Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", - сказал Путин.

Закрытие российских учреждений США, по его словам, проходило "в хамской манере", а изъятие дипломатической собственности, включая дачи и объекты недвижимости, является нарушением права собственности.

МИД России обратится в американский суд по этому вопросу, сказал Путин. Соответствующее распоряжение будет дано в ближайшее время.

Сериал с взаимной высылкой дипломатов начался с решения администрации Барака Обамы, которая отправила на родину 35 россиян и лишило МИД прав на дипломатические дачи в Мэриленде, и главная загадка в том, почему Путин ответил так асимметрично, говорит профессор Колумбийского университета, экс-посол США по особым поручениям в постсоветских странах Стивен Сестанович.

"Можно было ответить в стиле "око за око" - выслать 35 американских дипломатов и отнять дачу у посольства. На этом история закончилась бы", - считает он.

Простор для дальнейшего "творчества" огромен, предупреждает завкафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол в Японии, Южной Корее и Норвегии Александр Панов: "Придумывать, чем еще навредить, можно бесконечно. Можно, если «Остапа понесет», закрыть все консульства и даже посольство, отозвать посла. Можно выслать еще часть дипломатов или ограничить их передвижение по стране".

Посол напомнил, что ранее до подобного уровня остроты дипотношения доходили разве что в 1970-1980-е гг., когда советских дипломатов высылали Великобритания и Франция, пишет finanz.ru.