Последнее обновление: 05.09.2017 17:48

Додон запретил военным Молдовы участвовать в украинских учениях

резидент Молдаовы Игорь Додон запретил военным принимать участие в многонациональных военных учениях Rapid Trident-2017, которые пройдут во Львовской области в начале сентября, сообщил пресс-секретарь главы республики Ион Чебан.

"Участие молдавские военнослужащих в военных учениях за пределами страны для нас неприемлемо", - написал президент на своей странице в Facebook.

На странице главы республики также было опубликовано обращение вице-министра обороны Георгия Галбуры, в котором говорится, что ведомство намерено направить 57 военных на учения Rapid Trident и ожидает утверждения Верховного командования вооруженных сил.

"В соответствии с законом о национальной обороне, сообщаем, что президент Молдовы не утвердил участие личного состава национальной армии в данных учениях. Просим отменить подготовку к отправке за границу указанного контингента Национальной армии и уведомить организаторов в установленном порядке о том, что республика не примет участие в указанном событии", - говорится в ответе администрации президента, опубликованном на странице Чебана.

Международные учения Rapid Trident пройдут на полигоне во Львовской области с 7 по 23 сентября. В них примут участие более 2,5 тысяч военнослужащих из 14 стран.

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