В Киеве восприняли слова Путина о вводе миротворцев в Донбасс как подмену понятий

Президент России Владимир Путин поддержал идею отправки миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбасс. Москва внесет соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН, заявил Путин во вторник, 5 сентября, на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Сямэне.

Президент РФ убежден, что "это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины". В то же время Путин пояснил, на каких условиях Москва согласится на ввод миротворцев ООН в зону конфликта. Их функцией должно быть "только обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ", а располагаться "голубые каски" должны исключительно "на линии разграничения и ни на каких других территориях", подчеркнул российский лидер.

Процесс отправки миротворцев может начаться только после разведения сторон конфликта и отвода тяжелой техники, продолжил он. И это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, "ДНР" и "ЛНР", добавил Путин.

Президент России также выступил против поставок из США летального оружия Украине. По его словам, это "ситуацию не изменит", но может только привести к увеличению числа жертв.

"Путин исказил идею Киева"

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко назвала слова российского лидера о миротворцах ООН "попыткой подмены понятий". "Путин в лучших традициях гибридной войны пытается исказить идею украинского руководства о миротворцах в Донбассе, перевернуть все с ног на голову", - написала она в тот же день на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, "голубые каски" необходимо ввести "на всю оккупированную россиянами территорию" вплоть до государственной украинско-российской границы для "мониторинга ситуации с безопасностью и демилитаризации". О миротворцах исключительно на линии разграничения сторон "не может быть и речи", подчеркнула она.

Киев на протяжении нескольких месяцев призывает отправить миротворческую миссию ООН в Донбасс. 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что представит эту идею на сентябрьской Генассамблее ООН. "Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ продвигается достаточно тяжело, все упирается в нежелание России", - объяснял тогда Порошенко.