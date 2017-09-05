Южная Корея усиливает ракетный потенциал, опасается новых провокаций КНДР

Южная Корея во вторник сообщила, что соглашение с США о снятии ограничения на вес боеголовок поможет Сеулу ответить на северокорейскую ядерную и ракетную угрозу после того, как Пхеньян провел шестые и пока самые мощные ядерные испытания.

Южнокорейские чиновники считают, что возможны новые провокации со стороны КНДР, несмотря на возмущение международного сообщества после воскресных ядерных испытаний и призывы к новым санкциям против Северной Кореи.

Южнокорейская газета Asia Business Daily сообщила во вторник со ссылкой на неназванный источник, что Северная Корея начала перемещать предполагаемую межконтинентальную баллистическую ракету к своему западному побережью.

Перемещение ракеты началось в понедельник и осуществляется только по ночам, чтобы скрыться от наблюдения, сообщило издание.

Министерство обороны Южной Кореи, которое в понедельник предупредило, что КНДР готова в любое время запустить межконтинентальную баллистическую ракету, сообщило, что не может подтвердить сообщение газеты.

Аналитики и южнокорейские чиновники считают, что Северная Корея может осуществить очередную провокацию 9 сентября или около этой даты, когда КНДР отмечает день своего основания.

Южная Корея обсуждает с Вашингтоном размещение авианосцев и стратегических бомбардировщиков на Корейском полуострове, одновременно усиливая оборону.

Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин в понедельник договорились снять ограничение на вес боеголовок, которыми оснащаются ракеты, размещенные в Южной Корее, сообщила администрация южнокорейского лидера. Белый дом сообщил, что Трамп “в целом” одобрил эту меру.

США и Южная Корея в 1979 году, год спустя после того, как Сеул успешно испытал баллистическую ракету, подписали договор, в котором Вашингтон заявил о необходимости ограничить потенциал южнокорейских баллистических ракет, опасаясь, что подобные испытания навредят региональной безопасности.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в понедельник сказала, что северокорейский лидер Ким Чен Ын “просит войны”, и призвала Совет безопасности ввести “как можно более жесткие” санкции для его сдерживания и блокировки торговых партнеров Пхеньяна.

Трамп в понедельник провел переговоры с несколькими мировыми лидерами, включая главу Южной Кореи, а также канцлера Германии Ангелу Меркель. Вашингтон объявил, что “рассматриваются все варианты ответа на северокорейскую угрозу”.

Хейли сказала, что на этой неделе распространит новую резолюцию по Северной Корее и хочет провести голосование в понедельник.

“США никогда не хотят войны. Мы не хотим ее и сейчас. Но терпение нашей страны не безгранично. Мы будем защищать наших союзников и нашу территорию”, - сказала она.

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва сказала, что чувствует, что ее китайский коллега Ван И открыт для новых санкций против КНДР после обсуждения шестых ядерных испытаний Пхеньяна.

“Я не могу сообщить конкретные подробности, потому что министр попросил меня не раскрывать содержание нашей беседы, но я чувствую, что Китай, возможно, открыт для новых санкций”, - сказала Кан законодателям в парламенте после телефонного разговора с Ваном в понедельник.

Дипломаты ранее говорили, что Совбез теперь может рассмотреть запрет на экспорт северокорейской текстильной продукции и деятельность авиакомпании страны, приостановку поставок нефти правительству и военным Северной Кореи, запрет на работу граждан страны за рубежом и включение высокопоставленных чиновников в черный список, которое повлечет за собой заморозку их активов и запрет на въезд.