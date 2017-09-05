Последнее обновление: 05.09.2017 17:48

Мьянма возглавила мировой рейтинг благотворительности

Мьянма вновь возглавила мировой рейтинг благотворительности World Giving Index 2017. Об этом свидетельствуют данные международного благотворительного фонда Charities Aid Foundation (CAF) за 2017 год.

Мьянма занимает первую строчку в рейтинге четвертый год подряд, отмечается в докладе. По данным исследователей, делают пожертвования 91% населения страны. В докладе указывается, что в Мьянме в основном жертвуют деньги монахам. На благотворительность, как правило, идут небольшие суммы, однако население делает пожертвования часто, отмечают исследователи.

Вторую строчку в рейтинге заняла Индонезия, а третью — Кения. В десятку лидеров также вошли Новая Зеландия, США, Австралия, Канада, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды.

Россия заняла в мировом рейтинге благотворительности 124-е место. В прошлом году Россия находилась на 126-ом месте в рейтинге. Последнюю строчку в рейтинге занял Йемен.

В рейтинге World Giving Index 2017 проанализированы показатели прошлого года, были опрошены 146 тыс. человек в 139 странах.

В январе опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ показал, что россияне стали чаще жертвовать деньги нуждающимся. Согласно опросу, 42% россиян время от времени помогают незнакомым нуждающимся людям, 13% делают пожертвования регулярно, а еще 10% жертвовали деньги один раз. За последние два года в общей сложности в благотворительности поучаствовали 65% российских граждан. В 2014 году это делали 43% респондентов, а в 2008 году — 48%.

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