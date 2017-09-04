Россия может ввести уголовное наказание за контрабанду ювелирных изделий через ТС в рамках ЕврАзЭС

Минфин РФ предлагает ввести уголовное наказание за контрабанду в крупном размере ювелирных и изделий из драгметаллов или камней через границу Таможенного союза (ТС) в рамках ЕврАзЭС.

Соответствующие поправки вносятся в статью 226.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

Крупным размером ювелирных и изделий из драгоценных металлов или камней будет признаваться их стоимость, превышающая 2 млн рублей.

При расчете размера стоимости незаконно перемещенных изделий будет исключаться сумма, которая разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована в соответствии с правом Евразийского экономического союза.