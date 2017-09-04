Нидерланды проверят участие своих фирм в строительстве Керченского моста - СМИ

Нидерландское правительство проверит законность участия голландских фирм в строительстве Керченского моста, настаивая на жесткой политике непризнания аннексии Крыма. Об этом заявила министр внешней торговли и развития Нидерландов Лилианне Плаумен, сообщает Крым.Реалии со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

"Власти Нидерландов проверят законность участия двух нидерландских компаний в строительстве моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

По словам Плаумен, даже если при этом не было нарушений закона, правительство Нидерландов "ожидает, что компании будут вести международный бизнес социально ответственно". Она также добавила, что руководство страны следует жесткой политике непризнания аннексии Крыма.

По информации газеты De Gelderlander, нидерландская компания Dematec Equipment построила одну из машин для строительства моста. Другая компания – Bijlard Hydrauliek – поставила "самую важную часть" для данной техники, утверждает издание.

Директор Dematec Equipment Ван ден Хевел заявил, что компания не нарушает введенные Евросоюзом санкции, поскольку строительство происходило на территории России.

Директор другой компании Марсел Бейлард сообщил тележурналистам, что не знал, что части будут поставлены для моста в аннексированный Крым, передает NOS.

Ранее скандал с поставкой оборудования немецкой компании Siemens в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций в отношении России.