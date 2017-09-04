Роснефть выходит на рынок Китая

Крупнейшая российская нефтедобывающая компания Роснефть и китайская энергетическая компания Хуасинь подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти.

Как сообщает пресс-служба Роснефти, соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает реализацию совместных проектов в области разведки и добычи в Западной и Восточной Сибири. Соглашение также предусматривает взаимодействие компаний в таких областях как нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами.

Кроме того, Роснефть и Хуасинь подписали контракт на поставку российской сырой нефти. "Заключение контракта приведет к увеличению прямых поставок нефти на стратегический рынок КНР, что обеспечит наличие гарантированного экономически эффективного экспортного канала реализации нефти компании", - отмечают в Роснефти.

Соглашения вступят в силу после получения корпоративных одобрений Роснефти.

В 2016 году снижение добычи сырой нефти в Китае достигло 200 млн тонн. Зависимость от зарубежной нефти составила более 65%. Китай потребляет более 550 млн тонн нефти год. По этому показателю страна уступает лишь США (более 850 млн тонн).

Роснефть - один из мировых лидеров по добыче жидких углеводородов. В 2016 году добыча нефти и газового конденсата составила 210 млн тонн, что на 3,6% превышает уровень 2015 года. Доля компании в добыче нефти в России составляет около 40%, а в мировой добыче 6%.