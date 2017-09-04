Австралия будет отсеивать террористов еще в транзитных аэропортах

Австралийская власть собирается бороться с въездом в страну потенциально опасных лиц еще на этапе транзитных аэропортов.

Этим будут заниматься офицеры иммиграционной службы, задача которых будет заключаться в оценке «опасности» пассажиров непосредственно в ряде крупных аэропортов мира, заявил в интервью Nine Network министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон.

«В важных пунктах пересадок будут задействованы офицеры-координаторы, задачей будет защита австралийских границ. Они будут запрещать вылет в Австралию нежелательным лицам, в том числе террористам, педофилам, членам организованных преступных группировок и наркокурьеров», - рассказал Даттон.

По словам Даттона, офицеры-координаторы в аэропортах Дубая, Куала-Лумпура, Джакарты и Сеула при оценке потенциальной опасности пассажиров будут тесно взаимодействовать с представителями авиакомпаний.

Это нововведение является очередным элементом ужесточения иммиграционного законодательства, а также правил и норм въезда в Австралию, которые в последнее время применяют австралийские власти на фоне роста террористических угроз в мире.