Последнее обновление: 04.09.2017 15:42

Австралия будет отсеивать террористов еще в транзитных аэропортах

Австралийская власть собирается бороться с въездом в страну потенциально опасных лиц еще на этапе транзитных аэропортов.

Этим будут заниматься офицеры иммиграционной службы, задача которых будет заключаться в оценке «опасности» пассажиров непосредственно в ряде крупных аэропортов мира, заявил в интервью Nine Network министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон.

«В важных пунктах пересадок будут задействованы офицеры-координаторы, задачей будет защита австралийских границ. Они будут запрещать вылет в Австралию нежелательным лицам, в том числе террористам, педофилам, членам организованных преступных группировок и наркокурьеров», - рассказал Даттон.

По словам Даттона, офицеры-координаторы в аэропортах Дубая, Куала-Лумпура, Джакарты и Сеула при оценке потенциальной опасности пассажиров будут тесно взаимодействовать с представителями авиакомпаний.

Это нововведение является очередным элементом ужесточения иммиграционного законодательства, а также правил и норм въезда в Австралию, которые в последнее время применяют австралийские власти на фоне роста террористических угроз в мире.

blog comments powered by Disqus
<Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование