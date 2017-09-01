Последнее обновление: 01.09.2017 15:55

В Ахене начали выдавать таблетки йода на случай аварии на АЭС

В немецком городе Ахене и близлежащих населенных пунктах в пятницу, 1 сентября, начата превентивная выдача таблеток йода на случай ядерной аварии.

Правительство федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия приняло такое решение из-за опасной близости бельгийской атомной электростанции "Тианж", безопасность эксплуатации которой вызывает серьезные сомнения.

Выдача таблеток началась в Ахене, поскольку этот город расположен ближе всего к бельгийской границе, и в случае реального ЧП вовремя обеспечить жителей йодом вряд ли удастся. В других регионах Германии таблетки будут храниться централизованно и выдаваться только в случае необходимости.

АЭС Тианж, открытая в 1975 году, является крупнейшей атомной станцией Бельгии. На станции уже неоднократно случались мелкие аварии, но она продолжала работу. Проектный срок эксплуатации реакторов составлял 30 лет, однако правительство Бельгии продлило их до 2025 года (почти в два раза). В феврале 2016 правительства региона Ахен и земли Северный Рейн-Вестфалия подали на бельгийский парламент в суд из-за плохого состояния АЭС. Решение по этому иску до сих пор не вынесено.

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