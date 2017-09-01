Австралийские ученые расшифровали вавилонские писания

Математики из университета Нового Южного Уэльса в австралийском Сиднее выяснили, что клинописная табличка P322 оказалась тригонометрической таблицей.

На глиняной табличке Plimpton 322, возрастом 3700 лет, записаны четыре ряда по пятнадцать чисел, которые представляли собой тригонометрическую таблицу, пишет The Hystory Blog.

Неизвестные авторы таблички использовали оригинальный подход к тригонометрии, основанный на точных шестидесятеричных отношениях сторон прямоугольных треугольников, а не на углах и дугах окружности. Эта таблица могла служить мощным инструментом для выполнения точных архитектурных расчетов или разметки полей.

"Это увлекательная математическая работа, которую создал несомненный гений. Табличка содержит не только самую старую в мире тригонометрическую таблицу, она также является единственной абсолютно точной тригонометрической таблицей, из-за очень разного подхода к арифметике и геометрии у вавилонян и греков", - рассказал доктор Дэниел Мансфилд из школы математики и статистики на факультете естественных наук Университета Нового Южного Уэльса.

Эксперты считают, что полная таблица содержала шесть столбцов в ширину и 38 рядов в длину. Все числа в таблице записаны в вавилонской шестидесятеричной системе счисления. Таблица содержит относительно большие числа: например, первую сохранившуюся тройку сторон прямоугольного треугольника образуют числа 119, 120 и 169.

"Это означает, что она имеет большое значение для нашего современного мира. Вавилонские математики могут быть забытыми на протяжении более 3000 лет, но таблица имеет практические приложения в геодезии, компьютерной графике, открывает новые возможности для обучения математике. Это редкий пример, когда древний мир учит нас чему-то новому", - добавил Мансфилд.