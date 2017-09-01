Последнее обновление: 01.09.2017 12:16

Свыше 310 тысяч человек в США попросили о госпомощи после урагана "Харви"

Для получения госпомощи после урагана "Харви" зарегистрировались более 310 тысяч человек. Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"По состоянию на утро четверга около 311 тысяч граждан позвонили или обратились онлайн, чтобы зарегистрироваться для помощи после стихийного бедствия", - заявил он.

По словам Пенса, власти уже распределили в качестве помощи 530 миллионов долларов.

Не менее 39 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в результате наводнений в Техасе, вызванных ураганом "Харви". В настоящее время непогода продолжается в Луизиане.

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