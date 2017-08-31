США потребовали закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско РФ ко 2 сентября

США потребовали у России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке ко 2 сентября в ответ на решение Кремля сократить число сотрудников американской дипмиссии в России, сообщил Госдепартамент в четверг

Москва в июле сообщила, что США должны сократить число дипломатов и сотрудников технического персонала в России более чем вдвое - до 455 человек, после того как Конгресс подавляющим большинством одобрил законопроект о расширении санкций в отношении РФ.

После этого посольство США в Москве сообщило о приостановке выдачи неиммиграционных виз с 23 августа по 1 сентября 2017 года, в других регионах РФ выдача этого типа виз прекращается на неопределенный срок.

“Мы считаем, что эти действия безосновательны и причиняют ущерб отношениям между нашими странами”, - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепа США Хизер Нойерт.

“Учитывая дух паритета, на который ссылаются русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло генеральное консульство в Сан-Франциско... здание в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское здание в Нью-Йорке, - сказала Нойерт. - Они должны быть закрыты ко 2 сентября”.

Российский МИД сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора в четверг проинформировал министра иностранных дел Сергея Лаврова о дополнительных ограничениях.

Лавров "выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", говорится в сообщении