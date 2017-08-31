Последнее обновление: 31.08.2017 17:15

Беларусь только на словах ведет себя как партнер - замминистра иностранных дел Украины

Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире программы "Время. Итоги дня" на "5 канале".

"На самом деле по Беларуси, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов, сейчас. В частности, например, то же вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию. Будем ли мы поддерживать Беларусь в этом вступлении, несмотря, например, на то, что Беларусь – это последняя страна Евроазиатского экономического союза, который вступает в ВТО? И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы и навязывать уже в Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭс свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и всю остальную вопросам, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины и безопасности граждан Украины в Беларуси", – подчеркнула Зеркаль.

Она отметила, что, по ее мнению, это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, "потому что Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому".

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