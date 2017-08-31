В США одобрена генная терапия против рака

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) назвало утверждение инновационной генной терапии под названием Kymriah "историческим". Таким образом, в лечении рака крови открыта новая глава, передает агентство AFP.

Согласно заявлению швейцарского фармакологического концерна Novartis, владеющего патентом на Kymriah, исследования показали, что эта терапия демонстрировала эффект в 83 процентах случаев. Ее применение показано пациентам не старше 25 лет, страдающих от острого лимфобластного лейкоза B-клеток.

"Речь идет о новом явлении, которое полностью персонализировано и использует собственные Т-хелперы (Т-лимфоциты, усиляющие иммунитет) пациента", - отметил глава Novartis Джозеф Хименес. В

результате терапии лейкоциты, известные как Т-клетки, будут удалены из тела пациента, а затем генетически изменены в лаборатории. После того, как их вернут в тело пациента, они будут атаковать раковые клетки.

Первопроходцем метода, используемых в Kymriah, считается ученый Карл Джун из университета Пенсильвании. Самым знаменитым пациентом называется ныне 12-летняя Эмили Уайтхед, которую отправили на лечение в возрасте шести лет. Сейчас она считается выздоровевшей.

В США применение Kymriah, по данным фармакологического концерна, будет стоить около 475 тысяч долларов. Ожидается, что заявка на разрешение применения Kymriah в Евросоюзе, будет подана в конце 2017 года.