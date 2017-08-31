Последнее обновление: 31.08.2017 17:15

В НАТО критикуют ограничение доступа наблюдателей к маневрам "Запад-2017"

Представители НАТО в среду выразили недовольство ограниченным допуском своих наблюдателей к запланированным военным маневрам "Запад-2017", в которых примут участие Россия и Беларусь.

Обе страны пригласили наблюдателей НАТО поприсутствовать на сентябрьских учениях исключительно в "дни для посещения", что, по словам представителей альянса, не является заменой предусмотренному всеобъемлющему наблюдению. НАТО ссылается на так называемый Венский документ ОБСЕ о "мерах по укреплению доверия", которые предполагают, помимо прочего, возможности для бесед с солдатами о ходе учений.

В Москве отрицают, что количество солдат, принимающих участие в маневрах "Запад-2017", превышает 13 тысяч. Именно это число упоминается в Венском документе как необходимое для подобных инспекций. В РФ заявляют о 12 700 участниках маневров, хотя в НАТО полагают, что реальное число солдат значительно выше. Литва, член НАТО, заявляет, что в маневрах, которые начнутся 14 сентября и продлятся одну неделю, примут участие до ста тысяч солдат.

За две недели до начала маневров "Запад-2017" американские военные направили в Литву семь истребителей F-15C. Как следует из сообщения Министерства обороны в Вильнюсе, авиаэскадра, расквартированная на базе в Шяуляе, примет на себя воздушное наблюдение над балтийскими странами.

Обычно пространство над Литвой, Эстонией и Латвией патрулируют четыре самолета с базы в Шяуляе вместе с еще четырьмя бомбардировщиками, размещенными в Эстонии. Три балтийские страны являются членами как НАТО, так и Евросоюза.

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