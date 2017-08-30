Кремль демонстрирует способность вести континентальную войну в Европе - Турчинов

Украинская сторона будет внимательно наблюдать за российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые пройдут непосредственно у наших границ, и готова ответить на любую провокацию. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил журналистам после вручения сертификатов на получение жилья военнослужащими Национальной гвардии.

"Наши Вооруженные силы находятся в готовности ответить на любую провокацию", - сказал Турчинов.

По его словам, РФ этими учениями будет демонстрировать свою способность к ведению континентальной, масштабной войны в Европе.

"Это, по их мнению, может быть предупреждением Западу, чтобы не вмешивался в новые авантюры, которые Кремль может спровоцировать как в Украине, так и на территории других независимых стран региона", - добавил секретарь СНБО.

Турчинов не исключает, что часть вооружения и российских военных могут остаться на территории Беларуси.

"Могут быть созданы новые военные базы", - сказал он.

По словам руководителя СНБО, РФ тратит на эти учения колоссальный ресурс, в частности, по его данным, только железнодорожных платформ для переправки войск, привлекут к этим учениям, более 7 тысяч.

Как сообщалось, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" состоятся 14-20 сентября. По официальным данным, к ним будет привлечено около 13 тыс. военнослужащих.

Однако, по информации некоторых СМИ, в частности британского The Guardian, в этих учениях могут принять участие до 100 тыс. военнослужащих.