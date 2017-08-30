Глава МИД Украины намерен обсудить с Макеем исчезновение украинца

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении обсудить со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем ситуацию вокруг исчезновения на территории Беларуси сына украинского пограничника.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб разместил на странице в Facebook данные о пропаже своего сына. По его словам, 19-летний Павел уехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался в соцсетях, после чего пропал и не выходит на связь. Отец заявил, что уже ездил в Гомель на поиски сына и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт".

"Завтра в Будапеште планирую обсудить дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба с белорусским коллегой Макеем", - написал Климкин в среду на своей странице в Twitter.

Министр также сообщил, что в Будапеште примет участие во встрече глав МИД "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и стран "Восточного партнерства".

Прокуратура ранее завела дело в связи с исчезновением украинца на территории Беларуси по предварительной правовой квалификации "умышленное убийство". Украинское посольство в Минске направило ноту МИД Беларуси с просьбой выяснить, где находится пропавший.