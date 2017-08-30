Последнее обновление: 30.08.2017 14:33

Лукашенко сократил численность заместителей министра внутренних дел

Лукашенко указом № 309 сократил численность заместителей министра внутренних дел.

В соответствии с документом в Министерстве внутренних дел будут состоять на службе четыре заместителя министра, в том числе первый заместитель министра – начальник криминальной милиции, заместитель министра – начальник милиции общественной безопасности, заместитель министра – командующий внутренними войсками, заместитель министра.

"Указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел", - говорится в комментарии к документу, подписанному 29 августа.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование