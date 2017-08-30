Лукашенко сократил численность заместителей министра внутренних дел

Лукашенко указом № 309 сократил численность заместителей министра внутренних дел.

В соответствии с документом в Министерстве внутренних дел будут состоять на службе четыре заместителя министра, в том числе первый заместитель министра – начальник криминальной милиции, заместитель министра – начальник милиции общественной безопасности, заместитель министра – командующий внутренними войсками, заместитель министра.

"Указ принят в целях совершенствования деятельности органов внутренних дел", - говорится в комментарии к документу, подписанному 29 августа.