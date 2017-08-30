Туристы мешают работать крупнейшему в мире телескопу

Расположенный в Китае крупнейший в мире радиотелескоп привлекает так много туристов, что они мешают его работе излучением от мобильных телефонов.

Как пишет Platforma, радиотелескоп FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) запустили в сентябре 2016 года. Здесь работают несколько сотен ученых, которые могут следить за космическими объектами, расположенными на расстоянии до 11 млрд световых лет от Земли. Однако в последнее время работу исследователей усложнили посетители, превратившие научный объект в место для туризма.

Официально для посещения FAST открыли только в марте 2017 года. Уже за первые шесть месяцев здесь побывали почти 4 млн человек, а к концу года цифра, как ожидается, должна вырасти до 10 млн. При этом местные власти отмечают, что примерно столько же людей посещают Великую китайскую стену. А, например, только 30 мая FAST посетили 220 тыс. человек - это вдвое больше, чем количество туристов, посещающих второй по величине телескоп в мире - в Пуэрто-Рико - за целый год.

Благодаря вниманию туристов регион заработал около 4,6 млрд юаней - на 40%больше, чем за аналогичный период 2016 года. Также за год в ближайшем к телескопу городе Кеду открылись 46 гостиниц и более 100 ресторанов.

Однако ученые из FAST совсем не рады такой популярности, поскольку каждый из этих туристов везет с собой гаджеты, электромагнитное излучение от которых может серьезно повлиять на работу телескопа и улавливание сигналов из космоса. На ключевой объект, вокруг которого установлена 5-километровая зона полного радиомолчания, запрещено заходить с электронными устройствами, как то смартфонами и цифровыми камерами, однако это все равно не очень помогает избавиться от электромагнитного загрязнения, ведь никто не мог предвидеть такого количества посетителей.