Последнее обновление: 30.08.2017 14:33

У Турции нет окончательного решения по таможенному соглашению с ЕврАзЭС

Посол Турции в Баку Эркан Озорал заявил в среду, что окончательного решения по присоединению Анкары к таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) пока нет.

По его словам, вопрос требует тщательного рассмотрения.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС, создав зону свободной торговли. Страна надеется завершить соответствующие переговоры в 2017 году, сообщил министр. По его словам, прежде чем говорить о таможенном соглашении с Евразийским экономическим союзом, Анкара должна завершить переговоры о режиме свободной торговли, касающиеся в том числе инвестиций. Зейбекчи отметил, что для Турции важно, чтобы это не помешало ее таможенному соглашению с ЕС.

"Точного решения по этому вопросу нет. Это экономический и политический вопрос. Он будет тщательно рассмотрен, после чего будет принято окончательное решение", - сказал посол журналистам.

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