Последнее обновление: 30.08.2017 14:33

В Техасе до 20 тысяч жителей остаются в убежищах из-за наводнения

До 20 тысяч жителей Техаса остаются в настоящее время в убежищах из-за наводнения, сообщила журналистам и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк.

По ее словам, власти ожидают, что ливневые дожди продлятся еще не менее одних-двух суток, а затем вода начнет спадать.

Ранее власти Техаса заявили, что откроют еще два-три крупных убежища, поскольку существующие не справляются с загрузкой. В главном центре размещения эвакуированных жителей скопилось уже до 9 тысяч людей, власти открыли для беженцев также крытый стадион на 20 тысяч зрителей.

Не менее 30 человек погибли и более 13 тысяч были спасены в ходе наводнения, охватившего обширные районы Техаса. Наводнение было вызвано ураганом "Харви", который затем ослаб до тропического шторма. Как ожидается, разрушения от "Харви" могут быть еще хуже, чем от урагана "Катрина" в 2005 году.

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