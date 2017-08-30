РФ скрыла от ООН почти 60 процентов военных расходов

Россия скрыла от ООН существенную часть своих военных расходов.

По утверждению РБК, Москва раскрыла чуть более 40 процента трат. Согласно данным, переданным в ООН, военные расходы РФ в 2016 году сократились на 29 процентов в сравнении с предыдущим годом, остановившись на уровне в 2,1 триллиона рублей. Однако, как утверждается в публикации, переданные в ООН сведения сильно разошлись с графой "Национальная оборона" российского федерального бюджета, где значится сумма в 3,8 триллиона рублей.

При этом, как рассчитал заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин, по стандартам ООН суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году оказались еще выше - почти 5 триллионов рублей, в которые входят также "косвенные" траты, формально находящиеся в других статьях бюджета. Расхождения объясняются тем, что многие расходы относятся к закрытым бюджетным тратам.

Как отмечается в статье РБК, расходы на личный состав российских вооруженных сил и военизированных структур выросли более чем в два раза, а расходы на закупки и строительство сократились вчетверо.

Россия остается одной из немногих стран, которые регулярно сообщают ООН данные о своих военных расходах. Эти сведения для ООН готовит целая группа ведомств, включающая ряд министерств, ФСБ и другие.