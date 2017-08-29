Последнее обновление: 29.08.2017 17:40

США выступили против замораживания вопроса Крыма

США выступают против замораживания вопроса Крыма, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью Deutsche Welle, выдержки которого приводятся на сайте украинской редакции.

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и вместо того, чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к "выстраиванию отношений".

По словам Линднера, нынешнюю ситуацию с Крымом "следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок".

"Я с этим не согласен. Я не вижу разницы между российским вторжением и оккупацией как Крыма, так и в Донбассе. Кроме того, в случае с Крымом россияне также заявили об аннексии этой территории, не только ее оккупации, но и ее присвоении. Я не думаю, что мы должны воспринимать или легитимизировать любые из этих действий", - сказал Волкер, комментируя предложение заморозить вопрос возвращения Крыма Украине.

По его словам, США заинтересованы в установлении мира на всей территории Украины и возвращении Крыма.

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