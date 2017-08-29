МАГАТЭ открыло в Казахстане хранилище урана в попытке предотвратить распространение

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) открыло в Казахстане Банк низкообогащённого урана в попытке предотвратить распространение ядерного оружия.

Банк создается, чтобы убедить государства не тратить время и деньги на развитие технологий обогащения, которые могут быть использованы для обогащения урана до оружейного уровня, а также чтобы препятствовать попыткам стран нелегально его приобрести.

“Предоставив возможность МАГАТЭ разместить банк низкообогащенного урана, Казахстан внес свой очередной вклад в укрепление режима нераcпространения”, - сказал на церемонии открытия президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и передал главе МАГАТЭ Юкия Амано символические ключи от хранилища.

Банк низкообогащённого урана, стоимостью $150 миллионов, расположен в небольшом промышленном здании на территории Ульбинского металлургического завода (УМЗ), основанного в 1949 году для производства компонентов советского ядерного оружия.

В банке будет храниться до 90 тонн низкообогащённого урана - легководный ядерный реактор смог бы на таком объеме обеспечивать электричеством крупный город в течение трех лет.

МАГАТЭ сообщил, что в ближайшее время начнет закупать уран, чтобы транспортировать его в хранилище в следующем году.