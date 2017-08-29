Последнее обновление: 29.08.2017 13:57

США и Финляндия запланировали военные учения в балтийском регионе

США проведут совместные с Финляндией военные учения в балтийском регионе одновременно с российско-белорусскими "Запад-2017".

Маневры пройдут в сентябре вблизи шведского побережья, сообщил представитель Совета национальной безопасности при президенте США, пишет газета "Коммерсантъ".

Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее отметил, что эти военные учения не направлены против кого-либо.

"Должен сказать, что пару недель назад я встречался с президентом России Владимиром Путиным. СМИ интересовались, почему китайские ВМС проводят тренировку вместе с русскими в балтийском регионе. Путин ответил, что это не блок, это не против кого-либо. Мой ответ такой: мы тоже тренируемся в Балтийском море с США и Швецией. И это не блок, это не против кого-либо", - сказал Ниинистё по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА "Новости".

Ранее в НАТО заявили о том, что будут наблюдать за военными российско-белорусскими учениями "Запад-2017", которые запланированы на 14-20 сентября 2017 года.

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