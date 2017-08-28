США и Казахстан запустят регулярный стратегический диалог по энергетике

Между США и Казахстаном будет запущен регулярный стратегический диалог по энергетике, сообщил замминистра энергетики США Дэн Бруйетт.

Строительство Тяньваньской АЭС в Китае. Архивное фото

"Я рад, что во время сегодняшней встречи с министром Бозумбаевым, мы договорились об укреплении нашего сотрудничества и о запуске регулярного стратегического диалога по энергетике в знак признания важности источников энергии в двусторонних отношениях", — сказал Бруйетт журналистам по итогам встречи с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

Он отметил, что США и Казахстан "будут работать вместе над продвижением гражданской ядерной энергетики, которая безопаснее и больше защищена от распространения, признавая ее важность как источника электроэнергии с нулевыми выбросами и базисной электрической нагрузкой".

"Я приглашаю министра Бозумбаева в Вашингтон для официального запуска стратегического диалога по энергетике между США и Казахстаном, где мы разработаем план работы по расширению сотрудничества в 2018 году и последующие годы", — сказал Бруйетт.

Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей урана: в 2016 году добыча этого сырья для топлива АЭС в стране составила около 24 тысяч тонн, что на 1,7% выше, чем в 2015 году.