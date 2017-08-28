В Испании представили законопроект по отделению Каталонии

Представители двух каталонских партий JxSí ("Вместе за") и CUP ("Вместе за народное единство") представили законопроект, предусматривающий законность и очередность действий по выходу Каталонии из состава Испании, об этом в понедельник сообщает испанское издание El Periodico.

Предполагается, что документ обеспечит законность и представит порядок действий в период между проведением референдума о независимости Каталонии до принятия конституции уже независимого от Испании региона.

Если жители региона проголосуют за его независимость, будет запущен шестимесячный переходный период, во время которого будет начата подготовка к новым выборам в главный исполнительный орган Каталонии.

После того, как первый шестимесячный период будет завершен, будет начат новый шестимесячный этап, во время которого будет распущен местный парламент, и будут проведены первые выборы в независимом регионе.

В законе также прописано, что независимая Каталония останется членом Евросоюза.

Сторонники отделения Каталонии от Испании собираются провести референдум о независимости 1 октября. Вопрос, который власти Каталонии собираются вынести на референдум звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".