Последнее обновление: 28.08.2017 18:02

Лукашенко предложил лечить и учить в Беларуси детей из Сирии

Лукашенко предложил разработать программу отдыха, оздоровления и учебы детей из Сирии в Беларуси. Об этом он заявил 28 августа на встрече с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой аль-Кадери.

"Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси. Может, это будет сотня, может, пятьсот человек, может, тысяча. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детишек для отдыха, оздоровления, а потом, возможно, и для учебы в Беларуси", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

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