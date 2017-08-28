Лукашенко предложил лечить и учить в Беларуси детей из Сирии

Лукашенко предложил разработать программу отдыха, оздоровления и учебы детей из Сирии в Беларуси. Об этом он заявил 28 августа на встрече с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой аль-Кадери.

"Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси. Может, это будет сотня, может, пятьсот человек, может, тысяча. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детишек для отдыха, оздоровления, а потом, возможно, и для учебы в Беларуси", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.