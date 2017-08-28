Последнее обновление: 28.08.2017 18:02

Мексика отказалась оплачивать возведение стены на границе с США

МИД Мексики ответил на критические твиты американского президента Дональда Трампа, заявив, что не будет вести с ним переговоры через социальные сети или СМИ. Заявление мексиканского министерства было опубликовано в воскресенье.

Кроме того, власти Мексики в очередной раз подчеркнули, что выступают против строительства стены на границе с США и не собираются оплачивать реализацию этих планов Трампа.

Трамп 27 августа опубликовал в своем личном аккаунте два твита. Один из них касался необходимости построить стену на границе с Мексикой, поскольку это страна "с одними из самых высоких показателей по уровню преступности в мире". Он подчеркнул, что Мексика должна будет оплатить ее возведение.

Второй твит был посвящен трудностям переговоров по зоне свободной торговле с Канадой и Мексикой.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование