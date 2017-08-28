Почти треть немецких избирателей собирается голосовать по почте

Почти каждый третий избиратель в Германии собирается проголосовать на парламентских выборах по почте. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Insa.

Согласно опросу, результатам проголосовать по почте собираются 30 процентов немецких избирателей.

При этом отмечается, что на парламентских выборах 2013 года этой возможностью воспользовались 24,6 процента избирателей. Число предпочитающих такой способ голосования неуклонно растет с 1990 года (9,8 процента).

В Германии избиратели, выбирающие голосование по почте, получают избирательный бюллетень приблизительно за 4 недели до выборов и заполняют его дома. В то же время этот способ может использоваться для досрочного голосования непосредственно на избирательном участке.

Несмотря на очевидное удобство, некоторые эксперты критикуют этот тренд. "Происходит не что иное как недопустимое сокращение демократического процесса принятия решения", - считает специалист по государственному праву, берлинский профессор Ульрих Батис.

По его словам, условия, при которых принимается решение в этом случае, отличаются от условий, складывающихся в день голосования. Батис требует сокращения возможности досрочного голосования по почте до одной недели.

Парламентские выборы пройдут в Германии 24 сентября.